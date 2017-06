Dracena reclama de arbitragem no clássico e valoriza futebol do Verdão

A partida foi nesta quarta-feira, mas o clássico contra o Santos segue repercutindo no Palmeiras. Na tarde desta quinta-feira, o zagueiro Edu Dracena concedeu entrevista na Academia de Futebol e deu continuidade às reclamações dos alviverdes com a arbitragem de Wilton Pereira de Sampaio.

“Vi, revi e estava no lance. No primeiro, estava na frente do Kayke, não teria porque simular uma falta. Estava inteiro na bola e ele me empurrou, me desequilibrou e acabei caindo. Se fosse ao contrário, ele daria o pênalti para o Santos. O segundo lance é nítido. Estava bem na jogada mais uma vez, ia de encontro à bola para fazer o gol quando senti um puxão forte que acabou me desequilibrando”, afirmou o camisa 3.

Os palmeirenses reclamam de dois lances fundamentais para o resultado do clássico desta quarta-feira. No primeiro, pedem falta de Kayke no zagueiro Edu Dracena no lance em que o atacante alvinegro abriu o placar. Já na reta final do jogo, esbravejam por um suposto pênalti não marcado em cima do defensor do Verdão. Após questionar as decisões da arbitragem mais uma vez, Dracena preferiu exaltar o desempenho alviverde.

“Foram lances capitais que influenciaram diretamente no resultado. Não é só o árbitro ali, tem outras pessoas que poderiam falar o que aconteceu. O quarto árbitro, por exemplo, deveria estar lá para ajudar. Mas o jogo já foi, não vai voltar. O que me deixa mais tranquilo é que o desempenho do time foi bom. Se repetirmos isso em outros jogos, logo estaremos na parte de cima da tabela”, afirmou o experiente defensor.

O Palmeiras é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro com sete pontos, doze atrás do líder Corinthians com apenas sete rodadas do torneio nacional. Apesar da distância para o rival, Dracena segue confiante na recuperação do Verdão para brigar pelo título da competição.

Leia mais:

Verdão terá reunião extraordinária na Conmebol por punição na Liberta

“O que me dá certeza de que iremos nos recuperar é o dia a dia de trabalho, a qualidade dos jogadores e o histórico dos atletas, que já mostraram que são vitoriosos. Quando você trabalha com pessoas vitoriosas, fica perto das vitórias. O que gostaríamos era ter uma regularidade no campeonato, isso faz diferença. São vários fatores que dão tranquilidade para acreditar”, finalizou.