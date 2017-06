Dorival pega gancho de uma partida, mas comanda Santos contra o Corinthians

O técnico Dorival Junior pegou um jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o Coritiba, no dia 20 de maio. Como já ficou de fora de um jogo, o comandante do Santos estará presente no clássico deste sábado, contra o Corinthians.

Na tarde desta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento que aconteceu no Rio de Janeiro, determinou a suspensão de uma partida, cumprida previamente contra o Cruzeiro. Dorival foi expulso do banco no jogo contra o Coritiba, válido pela segunda rodada do Brasileirão, após sair da área técnica e protestar contra as decisões da arbitragem.

“O fato em si de estar deixando sua área técnica e reclamar de maneira acintosa faz com que a conduta enquadre-se perfeitamente nos termos do artigo 258 do CBJD. De fato foi uma reclamação por parte do técnico. Não há outra forma da Procuradoria se não pedir o enquadramento”, afirmou o procurador Cláudio Mariano.

Na derrota do último final de semana para o Cruzeiro, pelo placar de 1 a 0, o filho de Dorival Junior, Lucas Silvestre, foi o responsável por comandar o time do litoral paulista. Auxiliar de Dorival, Lucas também comandou os treinamentos de terça e quarta-feira do elenco santista.

Com três pontos no Campeonato Brasileiro, o Peixe ocupa a 15ª colocação e busca voltar a somar pontos na competição. Neste sábado, o clube enfrenta o Corinthians, em Itaquera, às 19h00 (de Brasília).