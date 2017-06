Derrotado no Brasileiro, Luxa pede postura mais ofensiva do Sport

Diferente do que muitos esperavam, a estreia do técnico Luxemburgo pelo Brasileirão no Sport não foi das melhores. O Leão perdeu para o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, nesta manhã de domingo e passou a rodada sem pontuar. Diante do resultado, o novo treinador pede mais atitude da equipe e postura ofensiva.

“Tocamos a bola, mas não agredimos muito. Temos que chutar mais. Incomodar mais o adversário. Poderíamos ter sido mais contundentes. Não podemos deixar o goleiro adversário ficar sem ser incomodado”, afirmou Luxemburgo.

Ele também analisou a forma como a equipe jogou em Santa Catarina. “No primeiro tempo, ficamos muito espaçados e erramos bastante na recomposição. Demoramos para chegar na frente e para voltar. O gol deles saiu disso. Não se joga um jogo de 90 minutos um só tempo. Temos que trabalhar para ter uma entrega maior nos 90 minutos”, considerou.

Sem o resultado, o novo treinador do Sport soma dua partidas no comando da equipe. A primeira foi contra o Botafogo, na última quarta-feira, em rodada válida pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Leão empatou com o Alvinegro em 1 a 1 e foi eliminado da competição nacional.

Com o jogo deste domingo, Luxa chega a duas partidas sem vitória. O confronto que foi válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro terminou em 1 a 0 para o time do Avaí, deixando o clube de Recife na 13ª colocação, com apenas quatro pontos somados.