Danilo volta a treinar e meia da base rouba a cena na reapresentação

O meia Danilo foi a maior novidade da reapresentação do Corinthians na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, um dia após a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no estádio de Itaquera, pela nona rodada da competição. Em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha, decorrente da longa inatividade após quebrar a fíbula da perna direita, no ano passado, o armador participou da primeira parte da movimentação com bola, ao lado dos companheiros.

Tratado com muito cuidado pelo departamento médico devido à gravidade da contusão e aos 38 anos de idade, Danilo foi o “curinga” do aquecimento, utilizando um colete diferente do das duas equipes formadas e tocando na bola apenas para o time que atacava. Mostrando ainda dificuldades de movimentação, ele saiu na segunda parte, realizando um trabalho físico específico em outro campo do CT.

Foi aí que o meia Rodrigo Figueiredo, cria das categorias de base alvinegra, roubou a cena e chamou a atenção da comissão técnica. Mostrando habilidade e facilidade para trabalhar a bola com as duas pernas, ele anotou três gols no treino técnico em campo reduzido. O primeiro, por sinal, foi com a perna direita, cara a cara com Walter. Depois, em menos de um minuto, acertou um chute de média distância e um de curta, ambos com a esquerda, enervando o arqueiro reserva.

“Vão deixara chutar fácil? Acorda, p…”, disse o camisa 27, que revezou com os também reservas Caíque França e Matheus Vidotto. Ele ainda acabou sendo protagonista quando, já no outro time, não quis pegar com a mão uma bola rebatida para trás por Paulo Roberto. De cabeça, o jogador até encostou na redonda, mas ela bateu no travessão e entrou, caracterizando um gol contra do substituto de Gabriel para a partida contra o Grêmio, no final de semana.

No final, o placar foi 6 a 3 para o time de colete laranja, com Kazim, Léo Príncipe e Marciel complementando os três tentos de Figueiredo. Do outro lado, além da bola contra o patrimônio de Paulo Roberto, o atacante Clayton deixou sua marca duas vezes e descontou para os perdedores.

Enquanto a atividade era realizada, os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo na piscina, preparando-se para a viagem a Porto Alegre, neste sábado, local da partida de domingo, às 16h (de Brasília), contra os gremistas, que ocupam a segunda colocação do Campeonato Brasileiro.

As únicas ausências ficaram por conta do zagueiro Pedro Henrique, acometido por uma amigdalite, e o meia Giovanni Augusto, que fez um trabalho físico no Laboratório R9. Neste sábado, às 10h da manhã, será realizada a última atividade antes do embate, dessa vez com a presença dos titulares no gramado.