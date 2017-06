Cuca diz que Palmeiras merecia vitória e elogia atuação do Palmeiras

O Palmeiras perdeu sua quarta partida no Campeonato Brasileiro, mais uma vez fora de casa e novamente sem sequer marcar um gol. Para o técnico Cuca, porém, o Verdão teve um desempenho elogiável nesta quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, e merecia até mesmo a vitória.

“Tem jogos como hoje em que perdemos um ponto. Mas um ponto que você perde não é tão importante quanto um jogo tão bom como o que fizemos. Não nos entregamos, não aceitamos a derrota e buscamos o empate a todo custo sem desorganizar. Nosso desempenho foi acima do que um time precisa para conseguir um empate. Infelizmente não veio”, disse o treinador, antes de falar mais sobre o desempenho do time.

“Vou analisar o jogo no contexto geral. O primeiro tempo foi mais estudado, mais contido, com apenas três ou quatro oportunidades para cada lado. No segundo o Santos fez um gol cedo, na minha visão em uma jogada irregular, que acabou desestabilizando o nosso time por um momento. O Santos ficou melhor por dez, 12 minutos depois do gol. Aí tomamos conta do jogo, criamos muitas oportunidades. Não lembro de eu ter vindo na Vila com nenhum time e ter tido tantas chances de gol. A maioria delas certas, mas o Vanderlei estava em uma noite inspiradíssima. É um grande goleiro e acabou sendo decisivo”, completou.

No confronto, Cuca optou por mais uma vez mudar a escalação do Palmeiras e colocou em campo o zagueiro Juninho na lateral-esquerda, e o veterano Zé Roberto no meio-campo, também pelo lado. Após o confronto, o treinador explicou suas opções táticas.

“O Santos tem um lado direito muito técnico com o Bruno Henrique e a vinda de um armador, que é o lateral-direito Victor Ferraz. A caída do Lucas Lima também é por ali, a chegada do Thiago Maia, do Renato… É um lado muito técnico e outro com muita velocidade. Queríamos neutralizar o lado técnico do Santos e ter a agudez do outro. Acho que eles (Juninho e Zé Roberto) foram bem dentro do possível e a gente acabou bastante. Faltou colocar a bola para dentro, aí seria uma estratégia perfeita”, finalizou.

Na etapa final, após sofrer o gol de Kayke, Cuca sacou Zé Roberto da equipe e promoveu a entrada de Keno. Mesmo sem grande atuação do atacante e abusando dos chuveirinhos na área, o Palmeiras conseguiu abafar o adversário e teve boas chances de gol, mas parou na falta de pontaria e em grandes defesas de Vanderlei. Do outro lado, o Santos não criou e apenas se defendeu, por vezes com 11 atletas atrás do meio-campo.

“O Levir não recuou, é que o Palmeiras não se entregou. Fizemos as mudanças para colocar o time mais na frente. Eu iria mexer quando ainda estava 0 a 0, mas tomamos o gol, aí mudamos. Fomos para frente, criamos as oportunidades para empatar. Hoje infelizmente não era dia para a bola entrar”, finalizou.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Bahia, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Santos recebe a Ponte Preta no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.