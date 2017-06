Cuca analisa adversário nas oitavas da Libertadores e espera dificuldade

Parte da torcida do Palmeiras se animou com o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, mas este não foi o caso do técnico Cuca. O treinador do Verdão falou sobre o Barcelona de Guayaquil, primeiro adversário no mata-mata do torneio sul-americano.

“Já vi o Barcelona-EQU jogar, é uma equipe difícil, mas não tem adversários fáceis no sorteio. Poderíamos pegar o Nacional do Uruguai, Atlético-PR, qualquer time seria difícil. Temos de estar bem preparados e estamos no caminho para estarmos ainda melhor no dia 5”, disse o técnico, e referência à data do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

O evento na sede da Conmebol ordenou primeiro todos as equipes do Pote 2, aquelas que se classificaram em segundo lugar em seus respectivos grupos na primeira fase. Em seguida, os duelos foram montados pelos integrantes do Pote 1, formado pelos líderes de cada grupo na fase anterior.

Dessa forma, Santos, Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG decidirão seus confrontos em casa. O único time brasileiro a ter de buscar uma vaga nas quartas de final longe de seus domínios será o Atlético-PR.

Vale destacar que no caso Santos e Palmeiras podem se enfrentar já na próxima fase, caso superem seus adversários, assim como Grêmio e Botafogo. O Galo é o único clube brasileiro que ficou do outro lado da chave e não correrá o risco de um clássico nacional até uma eventual final. Se avançar às quartas, os mineiros enfrentarão Guarani-PAR ou River Plate.

As datas e os horários dos jogos ainda não estão definidos, mas já se sabe que julho e agosto são os dois meses reservados para os confrontos de ida e volta. A AFA (Associação de Futebol da Argentina) entrou com requerimento para que o calendário fosse alterado em função das férias de seus clubes, mas dificilmente será atendida pela Conmebol.

Confira os duelos das oitavas de final da Copa Libertadores da América:

*Os times à esquerda recebem os duelos de ida

Guarani-PAR x River Plate-ARG

Atlético-PR x Santos

Nacional-URU x Botafogo

Emelec-EQU x San Lorenzo-ARG

The Strongest-BOL x Lanus-ARG

Godoy Cruz-ARG x Grêmio

Barcelona-EQU x Palmeiras

Jorge Wilstermann-BOL x Atlético-MG