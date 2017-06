CR7 é o primeiro a marcar em três finais e se aproxima da Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador do planeta na última temporada. Após a final da Liga dos Campeões deste sábado, em Cardiff, no País de Gales, a frase parece incontestável levando-se em consideração os dois gols anotados pelo português no triunfo por 4 a 1.

“Sabemos que somos muito bons e temos demonstrado que somos muito bons. Foi uma temporada impressionante. Terminamos muito bem, estou contente, somos o primeiro time a ganhar a Liga dos Campeões por dois anos seguidos. É mais um recorde, esses jogadores mereciam, e eu também porque marquei dois gols e sou o maior goleador da Champions”, disse o craque.

Marcar em finais de Champions, no entanto, não é uma novidade para Cristiano Ronaldo. O craque já balançou as redes em decisões do maior torneio da Europa em outras duas oportunidades: 2008/09, pelo Manchester United, que venceu o Chelsea nos pênaltis na final, e 2014/15, quando marcou nos acréscimos no triunfo sobre o Atlético de Madrid. Além disso, no passado, novamente contra os colchoneros bateu o pênalti decisivo do triunfo.

Com os dois gols deste sábado, o camisa 7 chegou aos 600 tentos na carreira, e ainda ultrapassou Lionel Messi como o maior artilheiro desta edição com 12 bolas nas redes. O argentino do Barcelona marcou em 11 oportunidades.

“Me preparei muito para isso, as coisas grandes são conquistadas na final. Zidane nos passou uma energia muito positiva, acreditou muito em nós. O objetivo agora é ganhar a próxima Champions. Ganhamos e somos os melhores. Agradeço a torcida pelo apoio desde o começo”, completou.

Com tantos números positivos no ano, Cristiano Ronaldo tem tudo para vencer a Bola de Ouro pela quinta vez, a segunda consecutiva. Se conseguir o efeito, o craque do Real Madrid igualará Lionel Messi como os atletas com os maiores prêmios do quesito.