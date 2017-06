Corinthians volta a sair atrás e salva invencibilidade no fim

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians chegou perto de ver sua invencibilidade chegar ao fim na noite desta quarta-feira, contra o Patriotas-COL, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Salvo pelo gol de Balbuena já nos acréscimos da etapa final, o Timão estendeu sua série invicta a 24 jogos, mas viu um outro “tabu” cair por terra após pouco mais de três meses de duração.

Quando sofreu o gol de Gómez, aos 30 minutos do primeiro tempo, no estádio La Independencia, o time de Fábio Carille ficou atrás do placar pela primeira vez desde o clássico contra o São Paulo, disputado no estádio do Morumbi, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, Maicon abriu o marcador e Jô, 15 minutos depois, deixou tudo igual.

“É um resultado importante pelas circunstâncias do jogo. Sabíamos que ia ser difícil, mas não tanto. O campo está muito foto, pesado, não é desculpa nenhuma, erramos lances bobos”, avaliou o meia Rodriguinho, que não teve grande atuação, mas exaltou a extensão da série sem perder.

“Não foi uma das melhores atuações nossas, mas valeu o espírito de luta que a equipe teve. Parece fácil para quem está vendo, mas jogar aqui é bastante complicado”, continuou o armador, ressaltando o fato de que, no jogo da volta, o Timão agora pode apenas empatar sem gols que conseguirá uma vaga nas oitavas de final do torneio.

O time, que volta para São Paulo nesta sexta-feira, não perde desde a partida contra a Ferroviária, no dia 19 de março, também pela primeira fase do Paulista, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Desde então, são 14 vitórias e 10 empates.