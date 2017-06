Corinthians revê palco do hexa e toma cuidado com Luis Fabiano

Um ano e meio depois de rebaixar o Vasco e se sagrar hexacampeão brasileiro, o Corinthians tem, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o time carioca, o seu reencontro com o estádio de São Januário. De volta ao palco da conquista, última de Tite como técnico do clube, o Timão se mostra atento à motivação do rival e ao camisa 9 adversário, o velho conhecido Luis Fabiano.

Na última vez em que pisou na arena, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, o Timão tinha um time quase totalmente diferente do que vai a campo nesta quarta, restando apenas o goleiro Cássio e o meia Jadson entre os titulares. Fagner e Rodriguinho, que estavam naquela ocasião, não jogam por estarem a serviço da Seleção Brasileira.

Dono de uma história particular com o local da partida, o agora técnico Fábio Carille, que fez sua primeira partida no comando do Corinthians exatamente ali, em 2010, conversou bastante com seus jogadores a respeito dos perigos vascaínos. Ídolo do rival São Paulo, Fabiano foi tema inclusive de uma conversa dele especificamente com a dupla de zaga.

Sem Balbuena, ainda em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, Carille dedicou uma parte do treino de terça-feira para aconselhar o jovem Pedro Henrique a não ser vencido pela experiência do ex-atacante da Seleção. Sem grande mobilidade, o oponente é visto como grande perigo principalmente nas bolas alçadas na área.

“A gente sabe que é um atacante muito bom, pivô perigoso, o professor Fábio deu algumas dicas ali”, explicou Pedro, que participou das quatro partidas da equipe no Campeonato Brasileiro, sendo titular nas últimas três, e considera ter enfrentado centroavantes de qualidade parecida.

“Assim como ele tem qualidade, o Ricardo Oliveira, que a gente enfrentou contra o Santos, também tem qualidade. Acredito que é só manter o que agente vem fazendo em todas as partidas, com a defesa bem compacta, que vai dar tudo certo”, concluiu Pedro.