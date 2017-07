Corinthians recorda título da Copa do Brasil 2009 com provocação do DVD

O Corinthians comemorou os oito anos da conquista do título da Copa do Brasil 2009 e não perdeu a oportunidade para provocar o Internacional-RS mais uma vez. Neste sábado, através das redes sociais, o Alvinegro publicou um vídeo em recordação à conquista sobre os colorados e, em seguida, retomou a antiga gozação com o DVD.

A sutil alfinetada, que contou com um ícone de um DVD, também foi acompanhada da cena protagonizada entre o meia Andrés D’Alessandro e o ex-zagueiro William. No segundo jogo da decisão de 2009, realizado no dia 1º de julho, o clima entre os jogadores esquentou, com o colorado partindo para cima do defensor corintiano.

Fazendo aniversário junto com a decisão, a brincadeira do DVD ainda é lembrada quando se trata da rivalidade entre paulistas e gaúchos. Tudo começou na semana da final, com o então vice-presidente do Inter, Fernando Carvalho, preparando um DVD com lances polêmicos da arbitragem, que supostamente teriam favorecido o Timão. Desde então, quando se trata de jogos contra o time do Beira-Rio, a torcida alvinegra provoca os rivais utilizando a expressão “põe no DVD”.

A antiga piada já chegou, inclusive, a tomar proporções maiores do que simples provocações de torcedores. No ano passado, com a queda do Internacional para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Arena Corinthians publicou em seu telão a hashtag “põe no DVD”, ato repudiado pela direção corintiana. Além disso, mais recentemente, no encontro entre Timão e Colorado pela Copa do Brasil 2017, Gustavo Villani, da Fox Sports, acabou proferindo a expressão ao comentar sobre o gol alvinegro.