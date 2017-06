Corinthians recebe três processos por dívida envolvendo atletas do clube

O zagueiro Vilson, o atacante Kazim e o meia Marlone (emprestado ao Atlético-MG) pouco participaram da campanha do Corinthians no primeiro semestre desta temporada, mas prometem incomodar o departamento jurídico do clube nos próximos meses. Em dívida com alguns clubes por conta da aquisição do trio, o Alvinegro deve ser notificado em breve a respeito de cobranças que chegam a pouco mais de R$ 3 milhões em valores corrigidos.

A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem apurou ainda que o clube foi notificado diversas vezes pelo SEV Hortolândia (Vilson), pelo Penapolense (Marlone) e pelo Coritiba (Kazim), mas não deu respostas satisfatórias a nem um dos três. Nas palavras de fontes ouvidas, o Timão praticamente não deu importância às respectivas cobranças.

O menor dos valores é do Hortolândia, já que Vilson foi adquirido no meio do ano passado por cerca de R$ 500 mil. Após pagar a primeira e a segunda parcela, o Timão não completou o valor devido desde agosto de 2016. No caso de Marlone, o montante é de R$ 1,7 milhão, referente aos 50% dos seus direitos econômicos. O Penapolense, que ajudou na engenharia financeira para adquirir o atleta junto ao Sport, a pedido do então técnico Tite, espera o pagamento há quase um ano.

No caso de Kazim, o acordo com o Coxa previa o pagamento de cerca de R$ 1,2 milhão como compensação financeira pela saída do turco, que demonstrou muita vontade de defender o Alvinegro, mas tinha vínculo com os paranaenses até o final desta temporada. Incomodado com a demora para a resolução do problema, apesar do diálogo frequente entre as partes, o time de Curitiba resolveu ir para a Justiça.

Em todos os casos, porém, é provável que as partes entrem em acordo para diminuir o valor em questão e determinar o pagamento de forma mais rápida. Caso o Tribunal de Justiça (TJ-SP) determine, porém, é possível que ativos do clube sejam penhorados para pagamento, como renda de jogos ou cotas de patrocínio. O Timão, no entanto, ainda não foi notificado pelos processos.