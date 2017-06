Corinthians evita valorizar confrontos com concorrentes diretos

O líder Corinthians enfrentará o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo, o Coritiba. No próximo fim de semana, o adversário será o time que mais se aproxima dos comandados de Fábio Carille na tabela de classificação, o Grêmio.

“É uma série difícil, mas, às vezes, você perde o título ou fica fora da Libertadores por ter perdido pontos para equipes que estavam na zona de rebaixamento. Os pontos de uma partida e de outra são os mesmos. O foco tem que ser jogo a jogo”, orientou o jovem volante Maycon.

Com essa filosofia, sem apressar preocupações ou supervalorizar adversários, o Corinthians está invicto há 20 jogos e já ostenta o melhor início de campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com 19 pontos ganhos em sete rodadas. O Grêmio tem 18. O Coritiba, 14.

“O pessoal passa os números para a gente. Bater recordes com a camisa do Corinthians é uma realização, algo muito importante e gratificante, mas é preciso manter a cabeça no lugar. Se continuar assim, a equipe vai chegar muito longe”, comentou o lateral esquerdo Guilherme Arana.

Embora encarem a boa fase com cautela, os pratas da casa do Corinthians também reconhecem que a sequência de vitórias colabora quando se tem Coritiba e Grêmio fora de casa pela frente, por exemplo.

“Isso dá moral. Sabemos que o estamos fazendo é difícil. Quando um time fica quatro ou cinco jogos invicto, todos já comentam bastante. E pegamos partidas difíceis – nas finais do Paulista, no Brasileiro e até mesmo na Copa do Brasil, em que fomos eliminados só nos pênaltis”, disse Maycon. “É claro que a confiança ajuda dentro de campo”, concordou Arana.

Maycon e Guilherme Arana estão escalados para o compromisso contra o Coritiba, às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Couto Pereira. Depois, o Corinthians receberá o Bahia na quinta-feira, em Itaquera. E, aí, sim, em 25 de junho, duelará com o Grêmio em Porto Alegre.