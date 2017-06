Corinthians defende 1 a 0, mas busca margem maior de erro

O Corinthians já defendeu recorrentemente as vitórias pela diferença mínima conquistadas pela equipe durante a temporada, principalmente pela eficiência na hora de encarar grandes adversários. Preocupado em criar uma margem maior de erro nos jogos, porém, os jogadores admitem que o ideal para as próximas partidas é conseguir mais gols e ficar mais tranquilo ao final dos duelos.

Um exemplo usado internamente foi o da partida contra o Atlético-GO, no último final de semana, quando a equipe foi bastante superior ao adversário e perdeu diversas chances de ampliar sua vantagem. Sem aumentar a diferença, o Alvinegro viu os donos da casa quase empatarem no último lance da partida, em cabeçada de Júnior Viçosa, salva por uma bela defesa de Cássio.

Para completar, o Timão ainda tem um histórico de ter levado o empate nas quatro últimas vezes em que jogou em casa, incluindo a eliminação na quarta fase da Copa do Brasil, quando só lançou-se à frente após a igualdade do Internacional. Incomodados com as críticas apesar do bom momento, os jogadores asseguraram que a busca atual é por mais gols.

“Nessa questão acho que a nossa equipe às vezes estava ganhando de 1 a 0 dentro de casa, podia agredir um pouco mais para tentar o segundo e acabamos pecando um pouco nisso. Depois nós ainda tomamos o gol de empate nos jogos”, explicou o meia Jadson, confiante que os trabalhos de “semana cheia” do técnico Fábio Carille resultarão em um ataque mais produtivo.

“Precisamos melhorar e muito na parte ofensiva, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. O que a gente quer é jogar bem e dar as vitórias para o Corinthians com um placar mais elástico”, avaliou o camisa 10, fazendo a ressalva de que, no clássico contra o Santos, neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, não se pode esperar um ritmo tão intenso na busca por gols.

“Nossa equipe dentro de casa tem que se impor, é o pensamento de todos. Mas, em alguma situação do jogo, nossa equipe vai ter que saber jogar o jogo. Às vezes vai ter que se defender um pouco mais, às vezes atacar, não dá para se jogar para cima do Santos sem se resguardar também”, alertou, satisfeito com a equipe já consolidada de Carille, invicta há 16 jogos.

“Esses números acho que são pelo trabalho que a equipe vem fazendo desde o começo do ano, conseguimos achar uma forma de jogar. Às vezes ganhando de 1 a 0 em 1 a 0, passamos por equipes consideradas melhores do que a gente. Pelo trabalho que o Carille vem fazendo é muito importante. É continuar com os pés no chão agora”, concluiu.