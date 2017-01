Com indefinição do Palmeiras, Gabriel volta à mira do Corinthians

O volante Gabriel continua nos planos do Corinthians para a próxima temporada. O contrato do jogador de 24 anos com o Palmeiras expirou em 31 de dezembro, e a diretoria rival ainda procura uma solução para a contenção do meio-campo do time comandado por Fábio Carille.

Gabriel já havia sido especulado como possível reforço do Corinthians durante o Campeonato Brasileiro. Na época, a equipe tinha como técnico Oswaldo de Oliveira, o mesmo que o dirigiu no Botafogo e o recomendou ao Palmeiras.

O problema para Corinthians ou Palmeiras ter Gabriel em 2017 é financeiro. Os direitos econômicos do volante pertencem ao Monte Azul, que pretende vendê-los integralmente por mais de R$ 13 milhões. O clube do interior paulista já rechaçou uma oferta palmeirense de R$ 5 milhões, por metade dos direitos, no ano passado.

Agora, o espaço para Gabriel no Palmeiras está reduzido, já que o clube encaminhou a contratação de Felipe Melo. No Corinthians, ele não teria muitas dificuldades para ser titular, uma vez que o veterano Cristian já não goza do prestígio de outros tempos e Warian ainda é um novato.

Gabriel apareceu com destaque no Palmeiras de 2015, quando teve interrompida a sua ascensão por uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele voltou a atuar em 17 de março, contra o uruguaio Nacional, porém se machucou novamente dois meses depois – sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.