Choque-Rei e intertemporada: Tricolor se vê pronto para ser campeão

O São Paulo irá brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ao menos é isto que aposta o zagueiro Rodrigo Caio, que destacou a confiança do Tricolor pela vitória no clássico contra o Palmeiras, e os frutos do longo período de treinos, que finalmente vão dando resultado.

“Estamos mais confiantes, sim. Ganhamos de um time qualificado e um dos melhores do Brasil, esperamos conseguir agora uma sequência de vitórias. É manter o nível mostrado contra Avaí e Palmeiras e almejar coisas boas. Vamos manter o foco e buscar o título. Temos condições”, disse Rodrigo Caio.

“Vencer clássico é sempre importante no futebol. Tivemos bons momentos no Campeonato Paulista, vencemos o Santos, mas depois perdemos para o Palmeiras e na semifinal perdemos para o Corinthians. Agora voltamos a vencer clássico. O Morumbi no Brasileiro tem de ser um caldeirão. Quem entrar no Morumbi tem de ter medo de jogar contra nós. Ficamos felizes pela vitória. Recuperamos a confiança”, completou.

Antes da estreia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve 17 dias seguidos de treinos devido as eliminações no Paulistão e na Copa do Brasil. Para Rodrigo Caio, o período livre para atividades está mostrando resultado neste Brasileirão.

“É difícil jogar de quarta e domingo, não há tempo para corrigir os erros. Mesmo quando vencemos, sabemos que há coisas a serem melhoradas, mas infelizmente isso não é possível com o calendário. Mas aconteceram eliminações, tivemos 17 ou 18 dias para corrigir os problemas em um momento difícil, porque perdemos confiança com as eliminações, mas conseguimos”, disse, antes de falar sobre a campanha atual do Tricolor no Brasileirão.

“Perdemos para o Cruzeiro na primeira rodada mesmo com grandes chances de vencer. Recuperamos contra Avaí e Palmeiras e esperamos mais uma vitória contra a Ponte Preta. Estamos no caminho certo. Tentamos corrigir os erros a todo minuto e esperamos seguir crescendo como time. Temos muitas coisas boas a alcançar”, finalizou.

O São Paulo volta a jogar no próximo domingo contra a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Tricolor chega ao confronto embalado pelos dois triunfos seguidos, contra Avaí e Palmeiras, ambos em casa.