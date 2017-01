Chapecoense confirma amistoso contra o Palmeiras no fim de janeiro

A Chapecoense confirmou, por meio de seu Twitter, a realização de amistoso contra o Palmeiras, no dia 21 de janeiro, na Arena Condá, às 16h30 (de Brasília). A possibilidade de uma partida entre as equipes já havia sido ventilada, e se confirmou nesta quinta-feira.

O duelo servirá como mais uma das tentativas de ajudar o clube catarinense em sua reconstrução, após o acidente aéreo que envolveu a delegação da Chape, deixando 71 mortos, no dia 29 de novembro, quando o time viajava à Colômbia para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional.

O jogo entre catarinenses e paulistas já estava sendo viabilizado pelas diretorias. No fim de 2016, o diretor de futebol da Chape, João Carlos Maringá, havia confirmado a possibilidade. “O acerto está bem encaminhado. O Palmeiras sempre foi muito gentil com a gente”, afirmou, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Coincidentemente, a equipe catarinense disputou a última partida antes do acidente justamente contra o Palmeiras, em partida que confirmou o título nacional do Verdão, após vitória dos paulistas por 1 a 0. Agora, a Chape reencontra o adversário no início de seu processo de reconstrução.