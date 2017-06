Carille reconhece atuação ruim e comemora ponto conquistado

Geralmente elogioso ao seu Corinthians, o técnico Fábio Carille não ficou satisfeito com o que os seus jogadores produziram no empate sem gols com o Coritiba, na manhã deste domingo, no Couto Pereira. Justamente por isso, valorizou o ponto conquistado fora de casa.

“Foi um desempenho abaixo do normal. Não jogamos bem, então comemoramos o ponto que ganhamos aqui. Continuamos na parte de cima da tabela, em primeiro lugar ou em segundo”, comentou Carille.

Por enquanto, o Corinthians está na primeira posição no Campeonato Brasileiro, com os seus 20 pontos ganhos. O Grêmio, no entanto, tem 18 e assumirá a ponta da tabela de classificação caso derrote o Cruzeiro na noite de segunda-feira, no Mineirão.

Ainda que o concorrente direto tropece no complemento da oitava rodada, Carille continuará a cobrar os seus jogadores, como fez de forma moderada nos vestiários do Couto Pereira. “A desconcentração provocou muitos erros nossos. Com isso, o Coritiba teve mais volume de jogo. Saio chateado por isso”, disse.

O técnico do Corinthians encontrou algumas explicações para o rendimento ruim do seu time. O jogo contra o Coritiba foi disputado no horário não convencional das 11 horas, em um gramado bem diferente do de Itaquera, e os visitantes ainda chegaram atrasados ao Couto Pereira em função de uma briga de torcedores nas imediações do estádio.

“Não sei o que aconteceu hoje. É difícil saber. Existe, sim, a questão do horário. Ficamos quase 30 minutos na porta do hotel, dentro do ônibus, esperando para sair. É a soma de várias coisas. Mas, graças a Deus, conseguimos o empate e estamos invictos e na parte de cima da tabela”, ressalvou.

Fábio Carille agora já se preocupa em reabilitar tecnicamente o Corinthians no compromisso seguinte, contra o Bahia, na noite de quinta-feira, em Itaquera. “Hoje, o Coritiba também não fez um bom jogo. Se tivesse feito, pelos nossos erros de passe, teria ganhado. Sabemos que precisamos melhorar. E vamos melhorar para o próximo jogo”, prometeu o treinador.