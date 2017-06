Carille contraria imprensa italiana e mostra pessimismo com Castán

Fábio Carille não acredita que será técnico de Leandro Castán nesta temporada. A imprensa italiana já noticia o aval da Roma para a negociação do jogador, que não teria intenção de retornar ao Corinthians, de acordo com o comandante.

“O Castán tem mais dois anos de contrato com a Roma. Eu o conheço bem. Ele tem o sonho e a ideia de continuar na Europa. Acho difícil querer voltar”, avisou Carille, nesta sexta-feira, apesar de admitir que não abordou o assunto com o zagueiro.

“Falo com ele como falo com todos que passaram por aqui – Renato Augusto, Paulinho, Ralf, Douglas, Marcelo Oliveira… Não falamos sobre a possibilidade de ele vir para cá, mas sei que a sua família está muito bem na Itália. Em nenhum momento, ele disse que tinha vontade de voltar”, argumentou o treinador corintiano.

A Roma, no entanto, está propensa a liberar o empréstimo de Castán ao Corinthians sem receber nada em troca. O benefício seria não arcar mais com os altos vencimentos do defensor, que precisará se adequar à realidade salarial do futebol brasileiro caso aceite a transferência.

Destaque na conquista da Copa Libertadores da América de 2012, Castán não é o único zagueiro em pauta no Corinthians, que tenta se precaver diante da possibilidade de perder os agora cobiçados Pablo e Balbuena. Anderson Martins, com a experiência de ter passado pelo clube em 2014, também esteve na mira da diretoria – Carille chegou a demonstrar empolgação com o negócio, que não foi adiante.

Seja como for, o técnico se diz satisfeito com as suas atuais opções para a zaga do Corinthians. O prata da casa Pedro Henrique tem se saído bem como substituto imediato de Pablo e Balbuena no início do Campeonato Brasileiro.

“Entre o Balbuena e o Castán, é melhor que o Balbuena fique, porque já está aqui. Mas, se o Castán vier e o Balbuena não sair, eu ficaria muito mais feliz”, concluiu Fábio Carille, que prioriza a manutenção do seu elenco campeão paulista.