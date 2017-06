Carille confirma manutenção de Marquinhos Gabriel no time titular

O Corinthians está escalado para enfrentar o Coritiba na manhã de domingo, no Couto Pereira. Neste sábado, o técnico Fábio Carille comandou um treinamento na Vila Capanema em que confirmou a manutenção do meia Marquinhos Gabriel no time titular.

Após se destacar nas vitórias sobre Vasco, São Paulo e Cruzeiro, Marquinhos corria o risco de voltar à reserva em função do retorno de Rodriguinho, que estava na Seleção Brasileira. A baixa de Jadson, que acusou desgaste físico, no entanto, assegurou a sequência ao atleta antes contestado pelos torcedores.

Além de Rodriguinho, haverá outra novidade entre os titulares corintianos. Fagner também se reapresentou depois de defender a Seleção Brasileira e retomará o posto que foi do improvisado Paulo Roberto nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A formação corintiana foi

ensaiada por Carille em um treinamento aberto à torcida, realizado em campo reduzido. O técnico tentou aproximar o horário da atividade do da partida do dia seguinte (11 horas), para acostumar os seus atletas.

Confira a escalação o Corinthians para a oitava rodada do Brasileiro: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; Jô.