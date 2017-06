Carille adianta quem serão os substitutos dos seus selecionáveis

O técnico Fábio Carille não é nem um pouco adepto do mistério. Sem que ninguém perguntasse, cerca de uma hora após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, ele já adiantou o time que pretende escalar na partida contra o Vasco, na noite de quarta-feira, em São Januário.

As dúvidas eram em relação aos substitutos do lateral direito Fagner e do meia Rodriguinho, convocados para defender a Seleção Brasileira, e do atacante Romero, que estará a serviço da paraguaia.

“Vamos perder um pouco de entrosamento, mas os três jogadores já estão definidos. O Paulo Roberto jogará na vaga do Fagner. É uma improvisação mas ele vem treinando ali. O Marquinhos Gabriel jogará pela direita, o Clayson, pela esquerda, e o Jadson, por dentro. Esse é o time para quarta-feira”, escalou Carille, que utilizaria Léo Príncipe na lateral, e não o volante Paulo Roberto, se o prata da casa não estivesse contundido.

Ainda há a possibilidade de o Corinthians sofrer outra alteração. O volante Maycon acusou uma lesão muscular na coxa direita diante do Santos e passará por exames na segunda-feira. Se não tiver condições de enfrentar o Vasco, será substituído por Camacho, exatamente como ocorreu no segundo tempo do clássico.

Assim, a formação do Corinthians para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro é a seguinte: Cássio; Paulo Roberto, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon (Camacho), Marquinhos Gabriel, Jadson e Clayson; Jô.