Vecchio, Alison e Ourinho são inscritos na Libertadores

O técnico Levir Culpi ‘ganhou’ três jogadores para o duelo do Santos contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Capanema, no Paraná, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Na tarde desta segunda, o Peixe divulgou a inscrição de Alison, Ourinho e Vecchio na competição continental.

Os três irão substituir Matheus Ribeiro, Matheus Oliveira e Yan, que não estão recebendo muitas oportunidades na temporada. Inicialmente, Caju ficaria com uma das vagas. Porém, ele se apresentou nesta segunda-feira com uma lesão muscular panturrilha esquerda e precisou ser substituído por Ourinho.

Gustavo Henrique e Luiz Felipe, zagueiros titulares em 2016 e que estão em fase final de recuperação de lesões ligamentares, seguem fora da competição. A dupla, porém, ainda pode ser inscrita no confronto de volta, que acontece no próximo dia 10 de agosto, na Vila Belmiro. O Santos tem direito a fazer mais três trocas de jogadores 48h antes do segundo embate com o Furacão.

Confira os 30 atletas do Peixe à disposição do técnico Levir Culpi para o jogo desta quarta:

1 – Vanderlei

2 – Cleber Reis

3 – Zeca

4 – Victor Ferraz

5 – Yuri

6 – Fabián Noguera

7 – Vitor Bueno

8 – Renato

9 – Ricardo Oliveira

10 – Lucas Lima

11 – Kayke

12 – Vladimir

13 – Ourinho

14 – David Braz

15 – Daniel Guedes

16 – Vladimir Hernández

17 – Rafael Longuine

18 – Copete

19 – Léo Cittadini

20 – Jean Mota

21 – Vecchio

22 – Rodrigão

23 – Arthur Gomes

24 – João Paulo

25 – Alison

26 – Thiago Ribeiro

27 – Bruno Henrique

28 – Lucas Veríssimo

29 – Thiago Maia

30 – Leandro Donizete