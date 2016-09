Botafogo vence o Corinthians em Itaquera e leva o Brasileiro sub-20

Em crise desde que o seu time profissional perdeu por 2 a 0 para o rival Palmeiras em Itaquera, o Corinthians voltou a amargar um tropeço na Zona Leste de São Paulo na noite desta terça-feira. Desta vez, o Botafogo derrotou a equipe sub-20 corintiana também por 2 a 0, diante de 11.425 pessoas, e conquistou o Campeonato Brasileiro da categoria.

Adotando uma postura cautelosa fora de casa após o empate por 1 a 1 no jogo de ida (na semana passada, na Ilha do Governador, com gols de Léo Jabá e Yuri), o Botafogo resistiu à pressão inicial do Corinthians em São Paulo. O time mandante chegou a colocar a bola na rede aos cinco minutos, com Lauder, porém o lance acabou invalidado por falta.

A estratégia botafoguense de apostar nos contra-ataques – e, vez ou outra, em chutes de longa distância – surtiu efeito ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Gustavo Bochecha fez assistência de três dedos para Yuri, que se confirmou como carrasco do Corinthians ao ajeitar a bola e chutar no canto para abrir o placar.

“Sabemos que não podemos errar em uma final. Mas o jogo está bom. A maioria das oportunidades foi nossa”, comentou o atacante corintiano Léo Jabá, no intervalo. Do outro lado, Yuri estava mais animado: “A gente combinou de se fechar lá atrás e sair na boa”.

“Na ruim” até então, o Corinthians retomou a pressão no princípio do segundo tempo. Aos cinco minutos, Léo Jabá cabeceou com estilo depois de um cruzamento da direita e acertou o travessão, levantando o público em Itaquera.

Tentando colaborar com o ímpeto da sua equipe, o técnico Osmar Loss substituiu Fabrício Oya, camisa 10 que fazia boa partida, e Lauder por Carlinhos e Pedrinho. O Corinthians, no entanto, permanecia com três volantes em campo.

Aos 27 minutos, veio o castigo. Em uma falta bastante contestada pelos corintianos – a bola havia batido no braço de Dawan –, Marcinho fez o levantamento da esquerda, e a defesa do time paulista parou. O zagueiro Kanu se esticou, colocou o pé na bola e aumentou a vantagem botafoguense.

Agora precisando marcar três gols para tirar o troféu das mãos do Botafogo, Osmar Loss recorreu às entradas de Rafael Bilu e Renan Areias nos lugares de Samuel e Warian. Não adiantou. Nervoso com a desvantagem, o Corinthians não foi efetivo nos minutos finais da decisão. E quase levou outro gol.

Já nos acréscimos, Renan Gorne dividiu com Delamore dentro da área corintiana e caiu. Para a arbitragem, muito contestada por Osmar Loss, pênalti. Gustavo Bochecha se apresentou para a cobrança e isolou a bola, em erro que em nada alterou os rumos da final.

Assim como o Botafogo, o Corinthians tem um título de Campeonato Brasileiro sub-20, o de 2014, quando a organização do torneio ainda cabia à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), e não à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

