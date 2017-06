Balbuena se diz focado após Corinthians recusar oferta do Genoa

O zagueiro Fabián Balbuena não demonstrou muito entusiasmo – ao menos publicamente – com a proposta oficial que recebeu para se transferir para o Genoa, da Itália. O Corinthians já rejeitou a oferta, considerada baixa, e avisou que não pretende negociar o paraguaio de 25 anos, com quem tem contrato até o final de 2018.

“A proposta que chegou foi do Genoa, e não da Lazio. É preciso falar com o Corinthians. Eles vão conversar com o meu empresário, mas continuo trabalhando da mesma forma, focado no time, nos treinos. A minha cabeça está só no Corinthians”, garantiu Balbuena, que desperta a atenção de outros clubes italianos.

Após sofrer com a má fase coletiva do Corinthians em sua primeira temporada no futebol brasileiro, no ano passado, Balbuena se firmou em 2017. Ele tem formado uma elogiada dupla de zaga com Pablo e já acumula 71 jogos como corintiano, com três gols marcados.

A última partida, contudo, não foi das melhores. Balbuena concordou com o técnico Fábio Carille e reconheceu que o Corinthians não jogou bem no empate sem gols com o Coritiba, na manhã de domingo, no Couto Pereira.

“Esse horário das 11 horas afetou um pouco, por não estarmos acostumados. Acabou mudando a nossa alimentação. Mas também deveríamos ter entrado mais ligados. Encontramos um rival bom, que conhece o seu campo, muito seco”, disse Balbuena, sem desprezar completamente o empate. “O pessoal tentou. É um ponto que nos serve. O time está bem, firme e forte. Vamos seguir trabalhando.”