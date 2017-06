Apresentado, Roger Bernardo se põe à disposição e mostra versatilidade

O Atlético-MG apresentou, na tarde dessa segunda-feira, na Cidade do Galo, o volante Roger Bernardo, contratado junto ao Ingolstadt, da Alemanha. O jogador foi anunciado no início do ano, mas precisou cumprir seu contrato até o fim da temporada europeia. O meio-campista que já vinha trabalhando se colocou a disposição para ajudar o Galo na quarta-feira, contra o Sport, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

“Queria ter vindo para o Estadual e não queria sair pelas portas do fundo na Alemanha. Mas a ansiedade é grande. O presidente me falou ‘muito obrigado’ contra o Paraná [jogo que Roger acompanhou no Independência], e eu queria estar comprometido com o grupo. Hoje, foi a apresentação e amanhã espero estar liberado para jogar quarta-feira. Queria voltar antes, mas o senhor não permitiu. Mas graças a Deus tudo deu certo”, destacou.

Se o treinador Roger Machado quiser, o Roger Bernardo pode ajudar. Ele atua como primeiro volante, na proteção da zaga. Sem Adilson, que segue em fase final de recuperação, e Yago que foi suspenso no jogo contra o São Paulo, o novo reforço cairia como uma luva, já que o esquema com três volantes é o que mais se encaixa ao Galo. O jogador acredita que vai se adaptar rápido.

“Gosto de brigar pela bola, mas faço bem a leitura de jogo. Tem tudo para dar certo. O elenco tem grandes profissionais e não terá dificuldades na adaptação”, salientou.

Além de volante, Roger Bernardo também pode ser improvisado na defesa, algo que fez recentemente em seu ex-clube, no futebol alemão. Além disso, ele contribui nas cobranças de falta. “Cazares e Otero vivem grande momento. É o treinamento. Depende do dia que se encontra. Um dia eles estarão melhores. Isso não tem a mínima importância, igual quem faz o gol ou quem cobra a falta. Não é prioridade. Vou continuar treinando”, finalizou.