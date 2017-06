Após denúncias de fraudes fiscais, Cristiano Ronaldo deve deixar Real Madrid

De acordo com a imprensa estrangeira, a estrela do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, não deve voltar ao clube espanhol depois de servir a seleção portuguesa pela Copa das Confederações. Concentrado para o duelo contra o México, nesta semana. A notícia é do jornal português A Bola, que afirmou que o jogador já avisou a diretoria sobre sua decisão.

Segundo a informação, o português vai sair do Real por propostas que ultrapassam o valor de 180 milhões de euros (aproximadamente 661,75 milhões de reais). O motivo, porém, pode estar relacionado a série de denúncias que vem sofrendo por conta de fraudes fiscais. O jogador teve seu nome vinculado à justiça espanhola na semana passada.

No momento, o jogador está junto com o restante da seleção portuguesa para a disputa da Copa das Confederações, que começa neste final de semana, no dia 18 de junho, contra o México. Mesmo assim, a fonte afirma que o jogador voltará do time de Portugal já para desfazer o vínculo com os merengues.

Apesar de já ter um Mundial com o time do Real Madrid, Cristiano pode mudar de ideia caso queira ficar para tentar o mais um campeonato, já que a equipe de Madrid foi a grande vencedora da Liga dos Campeões, no ano passado, e disputará o torneio nesta próxima temporada. A notícia do jornal português, porém, ressalta que o atacante chegou a avisar o presidente Florentino Pérez sobre sua vontade.

O próximo destino do jogador pode ser o Campeonato Inglês, já que o Manchester United está disposto a movimentar seus cofres para tê-lo no elenco. Os franceses Paris Saint-Germain e Monaco também podem entrar na disputa pelo camisa sete.