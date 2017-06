Alberto Valentim inicia retorno e já recebe elogios no Palmeiras

Acostumado a fazer muitas contratações, o Palmeiras teve a reestreia de um reforço nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Ao lado de Cuca e do restante da comissão, o auxiliar técnico Alberto Valentim comandou seus primeiros trabalhos no Verdão e já recebeu elogios dos atletas.

“Encontrei o Alberto hoje, dei um abraço nele, desejei tudo de bom. É um profissional muito inteligente, entende bastante de tática e do dia a dia. Sempre fez um trabalho diferenciado com os jogadores que não eram relacionados, trabalhando compactação e várias outras coisas. É um cara de muita qualidade que só tem a acrescentar ao elenco”, disse o atacante Erik.

A reapresentação do Palmeiras na tarde desta segunda-feira, após a vitória de domingo sobre a Ponte Preta, não teve atividades no gramado. Com sinais de melhora dos volantes Thiago Santos e Felipe Melo, e brincadeiras entre os atletas, os jogadores ficaram apenas nas dependências internas da Academia de Futebol

Este foi o primeiro dia de trabalho de Alberto Valentim no Verdão após seu retorno ao clube. O profissional recebeu um convite de Cuca para integrar sua comissão técnica após deixar o clube no início do ano, quando foi preterido pela diretoria alviverde para assumir o cargo de treinador do Palmeiras, justamente após a saída do atual comandante.

Na ocasião, com a escolha dos mandatários do Verdão por contratar Eduardo Baptista, Alberto Valentim assumiu o comando do Red Bull para a disputa do Campeonato Paulista. O auxiliar técnico, porém, afirmou à TV Gazeta que não poderia recusar um convite de Cuca neste momento.