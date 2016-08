Neymar se preocupa com Prass e dá dicas para Gabriel Jesus sobre Barça

São Paulo , SP

Os dois palmeirenses convocados para a Seleção Brasileira olímpica, Fernando Prass e Gabriel Jesus foram pautas na entrevista coletiva de Neymar nesta terça-feira. O goleiro não participou dos treinamentos desta manhã por conta de dores no cotovelo direito e, apesar de a assessoria da CBF afirmar que a situação não preocupa, o craque do Barcelona admitiu apreensão com o caso.

“Prass preocupa a todos. É um grande goleiro e uma grande pessoa, tive o prazer de conhecê-lo agora. Acho que não vai ser nada, (a lesão no cotovelo) está melhorando, espero que volte o mais rápido possível”, afirmou Neymar.

Em 2014, Prass operou o mesmo local que sentiu dores nesta terça-feira e chegou a jogar pelo Verdão utilizando uma cotoveleira de skatista. O incômodo retornou nesta segunda, após sofrer uma pancada durante o treino.

Se Neymar é 14 anos mais novo que o arqueiro da Seleção, o craque de 24 anos já dá conselhos para um dos novatos do grupo. Gabriel Jesus, de 19 anos, é alvo de grandes clubes da Europa como Barcelona, Real Madrid e os gigantes de Manchester – United e City. Mais experiente com o assédio dos clubes europeus, o atleta deu conselhos aos jovem palmeirense.

“Falei tanto com o Gabriel Jesus, como com outros. Disse sobre como é jogar no Barcelona e viver na cidade. Ele é um grande jogador, um craque, sabemos que muitos clubes o querem. Ele tem que saber o momento certo de sair. Os bons jogadores a gente quer do nosso lado. Se ele for para o Barcelona será muito feliz, porque lá é um grande clube, talvez o maior do mundo. Cidade e ambiente são maravilhosos”, disse o craque, que seguiu falando sobre a sua experiência em conciliar o futebol dentro de campo e o assédio dos clubes.

“Passei por isso e sei como é. É difícil manter o foco totalmente na Seleção e não se imaginar nesse ou naquele time, a cabeça acaba fugindo um pouco. Mas a partir do momento em que estejamos em campo, que tenhamos foco nos treinamentos para melhorar cada vez mais, o mundo inteiro vai assistir. Eles têm que estar muito bem, focados nisso e no nosso objetivo de vencer”, finalizou.