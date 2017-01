Zagueiro Alex Silva vai às redes em sua estreia no futebol boliviano

O zagueiro Alex Silva fez sua estreia pelo Jorge Wilstermann, clube boliviano que defenderá em 2017. O defensor, de 31 anos, participou do jogo-treino de sua equipe contra o Universitario San Simon, em vitória por 3 a 0.

Para completar a boa estreia em seu novo time, Silva foi responsável por marcar um dos gols do triunfo tranquilo, contra um rival que não é da elite do futebol do país.

Sua estreia em duelos oficiais deve acontecer na próxima semana, quando começa o Campeonato Boliviano. O primeiro desafio do Jorge Wilstermann é contra o Real Potosí.

Na Libertadores, os bolivianos estão no mesmo grupo do Palmeiras. Assim, o ex-são-paulino pode reencontrar a equipe que enfrentou em diversos clássicos no Brasil. Peñarol, do Uruguai, e uma equipe vinda da fase preliminar, completam a chave.