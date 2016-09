United sofre, mas avança; Com reservas, City vence Swansea

Pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United confirmou o favoritismo e eliminou o modesto Northampton Town, fora de casa, ao vencer por 3 a 1.

Mesmo contra o time da terceira divisão inglesa, os Red Devils tiveram dificuldade no primeiro tempo do jogo. Com o time repleto de reservas, o United abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa, com Carrick aproveitando rebote. O time da casa, no entanto, não se deu por vencido e correu atrás do empate. Aos 44 minutos, Blind derrubou o adversário dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, Revell bateu firme e deixou tudo igual. Já na segunda etapa os Red Devils pressionaram o adversário e conseguiram virar a partida com gols de Herrera e Rashford.

Com a vitória, o Manchester United avançou para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa, enquanto o Northampton Town deu adeus à competição. Agora, o time de Manchester aguarda para conhecer seu adversário.

O jogo – Jogando fora de casa o time do técnico José Mourinho começou pressionando. Aos seis minutos do primeiro tempo, Young ajeitou para o camisa 10 Wayne Rooney que finalizou muito mal e viu a bola passar perto da trave, perdendo grande chance.

A pressão exercida pelo United surgiu efeito aos 17 minutos. Rooney arriscou de perna direita e a bola explodiu no marcador. O experiente volante Carrick aproveitou o rebote e chutou de primeira, sem chances para o goleiro: 1 a 0.

Com maior posse de bola, os Red Devils pouco conseguiam criar e tocavam a redonda no campo de defesa. Perto do final do jogo o Northampton mostrou que venderia caro a derrota. Depois de acertar o travessão, com Gorré, o time da casa conseguiu um pênalti: o lateral Blind foi estabanado para a marcação e acabou derrubando Hoskins dentro da área. Na cobrança, Revell deslocou o goleiro Romero e deixou tudo igual: 1 a 1.

Já na segunda etapa, o técnico José Mourinho, que começa a receber as primeiras críticas como treinador do Manchester United, promoveu a entrada da estrela Ibrahimovic e do jovem Rashford. As mudanças fizeram diferença logo de cara. Rashford começou a jogada e lançou para Herrera, que arriscou de fora da área e viu a bola explodir no travessão.

Aos 23 minutos, a jogada foi repetida. O jovem Rashford levou a bola à linha de fundo e tocou rasteiro para o volante Herrera, que chegou chutando firme, no canto do goleiro: 2 a 0. E o jovem mostrou que tem estrela. Adam Smith tentou afastar a bola dentro da pequena área, furou, e viu o atacante dos Red Devils aproveitar a lambança e rolar para o fundo das redes.

City não joga bem, mas avança – Arquirrival do United, o Manchester City, mesmo sem apresentar um grande futebol, conseguiu superar o Swansea, fora de casa. Apesar de um time com muitos reservas, os comandados de Pep Guardiola conseguiram a vitória por 2 a 1 e avançaram na Copa da Liga Inglesa.

O treinador espanhol optou por entrar em campo com uma equipe mista. Contra um adversário que ocupa a 15ª colocação do Campeonato Inglês, os citizens encontraram dificuldade para apresentar um bom futebol. O primeiro gol da partida saiu aos cinco minutos do segundo tempo, com o lateral Clichy avançando ao ataque e finalizando bem. O segundo gol se desenhou em rápido contra-ataque, com Garcia aproveitando cruzamento da direita. Já nos acréscimos, o Swansea diminuiu com Sigurdsson.

A vitória fez com que o City avançasse à próxima fase da competição. Agora, espera a definição dos outros jogos para conhecer seu adversário.

O jogo – O Manchester City começou a partida como o técnico Pep Guardiola gosta: com maior posse de bola. Com 59% do tempo com a bola nos pés, os citizens encontravam dificuldades para perfurar a zaga armada pelo Swansea. Sem Kevin De Bruyne, principal destaque do time de Guardiola nesta temporada, a equipe não conseguia criar uma boa jogada ofensiva.

Já na segunda etapa, o City precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Trabalhando a bola desde a defesa, os citizens chegaram ao ataque com Clichy aproveitando passe de Navas e finalizando de perna direita. A bola ainda desviou no zagueiro adversário e encobriu o goleiro antes de entrar no gol: 1 a 0.

Com o tento anotado, o técnico Pep Guardiola promoveu a entrada de De Bruyne no time, buscando melhorar a qualidade do passe. Mesmo com a vantagem, o City chegou a assustar sua torcida. O zagueiro Stones errou na marcação e deu a bola de graça para Baston, que chutou de primeira e exigiu boa defesa de Caballero.

O segundo gol aconteceu depois de muita insistência no ataque. Após ser cortado no primeiro cruzamento, Navas pegou o rebote e jogou no pé direito de Garcia, que chutou de primeira para anotar o segundo do City. A vantagem no placar fez com que o time de Guardiola jogasse a partida sem a mesma vontade do início do jogo. Depois de muito pressionar, o Swansea descontou com o experiente Sigurdsson, mas não conseguiu aproveitar os últimos dois minutos de jogo e acabou derrotado.

