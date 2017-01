Uefa divulga Time do Ano sem brasileiros e com Real dominante

A Federação Europeia de Futebol (Uefa) divulgou nesta quinta-feira a sua tradicional lista do Time do Ano. Contando com votação popular, a entidade elegeu a melhor equipe de 2016 por posições. Nenhum brasileiro aparece entre os 11 jogadores.

O destaque da premiação deste ano ficou pela presença majoritária de atletas do Real Madrid. Com o a conquista do principal título continental no ano passado – a Liga dos Campeões – e do Mundial de Clubes da Fifa, os merengues cederam à lista o zagueiro Sergio Ramos, os meio-campistas Luka Modric e Toni Kroos, além do atacante Cristiano Ronaldo, Bola de Ouro em 2016 pela France Football.

Aparecendo como o segundo time com mais escolhidos, o Barcelona cedeu três jogadores ao prêmio e colaborou para a supremacia da Liga Espanhola na lista, que ainda foi apoiada pela escolha de Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid. O Barça cedeu o zagueiro Gerard Piqué, o meio-campista Andrés Iniesta e contou com a presença de Lionel Messi no ataque.

Outra nome de destaque é o do veterano Gianluigi Buffon. O goleiro italiano de 38 anos que defende a Juventus é o atleta mais velho a integrar o Time do Ano da principal instituição futebolística do Velho Continente. Ele também retornou ao time do ano depois de nove anos de ausência.

Apesar do foco na Europa, onde foram colhidos 48% dos votos, a votação contou com boa participação de outros continentes. Destaque para as Américas do Sul e do Norte, que cederam juntas um total de 19% dos votos.

Confira a lista do Time do Ano de 2016 da Uefa:

Goleiro

Gianluigi Buffon – Juventus

Defensores

Sergio Ramos – Real Madrid

Leonardo Bonucci – Juventus

Gerard Piqué – Barcelona

Jêrome Boateng – Bayern de Munique

Meio-campistas

Luka Modric – Real Madrid

Toni Kroos – Real Madrid

Andrés Iniesta – Barcelona

Atacantes

Antoine Griezmann – Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Lionel Messi – Barcelona