Sergio Aguero é suspenso por três jogos e perde clássico contra o United

O técnico Pep Guardiola já enfrenta seu primeiro problema no Manchester City. Nesta sexta-feira a FA confirmou que não irá aceitar o recurso pedido pelo atacante Sergio Aguero contra sua punição por conduta violenta e o argentino irá cumprir três jogos de suspensão.

Com a punição, Aguero irá perder o primeiro clássico da temporada contra o arquirrival Manchester United. Com três jogos de suspensão, o atacante argentino não estará à disposição do técnico Guardiola nas partidas contra Bournemouth e Swansea, nos dias 17 e 21 de setembro, respectivamente.

A Federação Inglesa recorreu ao vídeo da cotovelada de Aguero sobre o zagueiro Winston Reid, do West Ham, em partida que terminou com a vitória dos citizens por 3 a 1. O árbitro do jogo, no entanto, não marcou falta no lance.

A punição é válida apenas para competições da Inglaterra. Com isso, Aguero estará disponível para a partida de estreia da Liga dos Campeões contra o Borussia Monchengladbach, no próximo dia 13 de setembro.

