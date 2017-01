Reservas do Napoli vencem e avançam às quartas da Copa da Itália

O Napoli entrou em campo nesta terça-feira com um time recheado de reservas e bateu o Spezia, pelas oitavas de final da Copa da Itália, por 3 a 1. Jogando na condição de mandante, o time de Napolês abriu o placar com gol de Zielinski, cedeu o empate a Piccolo, mas selou o triunfo no segundo tempo, com os tentos dos italianos Giaccherini e Gabbiadini.

Com a classificação garantida, a equipe napolitana terá que aguardar o resultado do confronto entre Fiorentina e Chievo para saber quem será o seu oponente nas quartas de final do torneio. A Viola encara o time de Verona às 14h30 desta quarta-feira.

Relembre: Napoli vira aos 50 do segundo tempo e mantém sonho do título na Itália

A Copa da Itália possui um sistema parecido com o da Copa da Brasil, com a diferença de que os duelos até as semifinais são decididos em partida única, com as equipes que disputam torneios europeus tendo prioridade no mando de campo. Agora, nas quartas, os mandantes serão definidos em sorteio.

O jogo – A primeira etapa da partida realizada no estádio San Paolo foi muito agitada e com o equilíbrio prevalecendo. Ambas as equipes buscaram o ataque desde o começo e a superioridade do Napoli vingou logo aos três minutos, com gol do polonês Zielinski.

O Spezia não quis saber de deixar barato e melhorou o nível da apresentação, passando a sufocar os donos da casa no campo de defesa. Com muita garra, o empate veio aos 35 minutos, quando o camisa 10 Piccolo balançou as redes e recolocou os visitantes no duelo.

Diferente dos minutos finais do primeiro tempo, o Napoli retornou do intervalo com mais efetividade, mais volume de jogo e conquistou a vitória em dois lances relâmpagos, aos 11 e aos 12 minutos da segunda etapa. A virada foi garantida pelo meia Emanuele Giaccherini e o atacante Manolo Gabbiadinni decretou o resultado.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa de Itália:

Terça-feira (10/01):

18h00 Napoli 3 x 1 Spezia

Quarta-feira (11/01):

14h30 Fiorentina x Chievo Verona

17h45 Juventus x Atalanta

Quinta-feira (12/01):

18h Milan x Torino

Terça-feira (17/01):

18h00 Internazionale x Bologna

Quarta-feira (18/01):

14h30 Sassuolo x Cesena

18h00 Lazio x Genoa

18h00 Roma x Sampdoria