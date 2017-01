Presidente do Las Palmas confirma contratação de Jesé

Jesé Rodríguez já é jogador do Las Palmas. Pelo menos, é o que Miguel Àngel Ramírez, presidente do clube espanhol, afirmou nesta segunda-feira. Segundo o executivo dos Amarillos, a negociação pelo atacante espanhol só falta ser oficializada.

“O negócio que envolve Jesé está praticamente fechado, há um acordo no geral”, afirmou, em declarações à rádio UD Las Palmas.

O acordo é de empréstimo e o jogador de 23 anos, que queria jogar no Campeonato Espanhol, precisou de abrir mão de boa parte do seu salário para ir para a equipe das Ilhas Canárias. Roma e Liverpool também eram especulados como possíveis destinos para o atacante.

“Jesé está abrindo mão de uma quantia enorme de dinheiro, mas ele queria defender as cores do Las Palmas”, afirmou Miguel Àngel. “Nós não podíamos avançar mais na negociação do que fomos. Em última análise, nosso objetivo era conseguir Jesé e isso foi possível”.

Apesar do seu orçamento pequeno em relação aos grandes times do Campeonato Espanhol, o Las Palmas tem alguns jogadores conhecidos. Além de Jesé, Kevin-Prince Boateng e Halilovic, meia de 20 anos que era considerado o ‘Messi croata’, jogam no time de Gran Canaria.