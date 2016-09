Pentacampeã italiana, Juventus estreia na Liga dos Campeões contra o Sevilla

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

A atual pentacampeã do Campeonato Italiano estreia nesta temporada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, quando recebe o Sevilla, na Arena Juventus. A Velha Senhora surge como favorita para terminar na primeira colocação do Grupo H e pretende se impor como anfitrião.

“Não podemos permitir que o Sevilla consiga impor a sua maneira de jogar, pois é um time perigoso e vem de duas conquistas em termos de Liga Europa, o que mostra que eles sabem jogar muito bem esse tipo de competição quando ela interessa”, disse Massimiliano Allegri, comandante da Juventus.

Os italianos bateram na trave na temporada 2014/15, quando acabaram derrotados na grande final para o Barcelona, por 3 a 1. Na última temporada, a Velha Senhora caiu diante o Bayern de Munique, ainda nas oitavas de final da competição, e encara a Champions como uma forma de coroar a geração que é, até então, imbatível no Italiano.

A partida irá contar com a estreia do atacante Gonzalo Higuain com a camisa da Velha Senhora na competição. O centroavante argentino cai nas graças da torcida e já anotou três gols em três jogos no Campeonato Italiano.

Já o Sevilla tem tudo para lutar pela segunda vaga do grupo com o Lyon, que recebe, na França, o Dínamo de Zagreb, da Croácia. Os atuais campeões da Liga Europa esperam fazer bonito nesta edição da Champions.

“O futebol é um jogo coletivo, se fosse individual teríamos uma grande desvantagem. A vantagem que podemos chegar a ter é no funcionamento da equipe. Tomara que tenhamos a chance de que coletivamente, tenhamos a convicção de que podemos fazer uma grande partida de igual para igual , aconteça o que acontecer”, avaliou o técnico Jorge Sampaoli.

Grupo G – O Porto, que eliminou a Roma na etapa preliminar, agora recebe o Copenhagem, da Dinamarca, no Estádio do Dragão, na Cidade do Porto. O time português é tratado como favorito absoluto em uma chave que tem ainda a grande surpresa da Europa na temporada, o Leicester, que se tornou campeão inglês e estreia visitando o Brugge, na Bélgica. Os jogos são válidos pelo Grupo G.

Confira os jogos desta quarta-feira da Liga dos Campeões:

GRUPO E

15h45 Bayer Leverkusen-ALE x CSKA Moscou-RUS

15h45 Tottenham-ING x Monaco-FRA

GRUPO F

15h45 Real Madrid-ESP x Sporting-POR

15h45 Legia-POL x Borussia Dortmund-ALE

GRUPO G

15h45 Brugge-BEL x Leicester-ING

15h45 Porto-POR x Copenhagen-DIN

GRUPO H

15h45 Lyon-FRA x Dínamo de Zagreb-CRO

15h45 Juventus-ITA x Sevilla-ESP

