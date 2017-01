Pelas quartas da Copa da Itália, Inter de Milão testa boa fase diante da Lazio

As quartas de final da Copa da Itália seguem nesta terça-feira, com o duelo entre Inter de Milão e Lazio, às 17h45 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza. Como a disputa é em jogo único, quem vencer avança à semifinal da competição.

Pelo lado da Inter de Milão, o objetivo é manter o embalo na temporada. São sete vitórias seguidas no Campeonato Italiano, resultados que tiraram a equipe do meio da tabela e colocaram no quarto lugar, nove pontos atrás da líder Juventus. Ainda que tenha aspirações no Nacional, o técnico Stefano Pioli valoriza a Copa da Itália.

“A Copa é um troféu que todos querem, e nós não somos diferentes”, afirmou o comandante, ao canal oficial do clube. Ele também fez questão de elogiar o rival desta terça-feira: “A Lazio é uma grande equipe, fazem uma ótima temporada. Precisaremos jogar no nosso máximo para avançar”.

O atacante Gabriel foi titular no último duelo pela competição, nas oitavas de final, contra o Bologna. Desta vez, ainda não se sabe se o ex-santista começará entre os 11.

Pelo lado da Lazio, a fase é oposta à da Internazionale. O time vem de duas derrotas no Italiano, incluindo um revés em casa, para o Chievo. Assim, acabaram ultrapassados pelo próprio rival desta terça-feira.

No duelo em Milão, o técnico Simone Inzaghi terá a volta do senegalês Keita. O atleta estava com sua seleção na Copa Africana de Nações, mas sua equipe acabou eliminada por Camarões, no último sábado. Assim, o jovem de 21 anos retorna ao seu clube.

“A última derrota nos deixou chateados, mas revi o jogo e parabenizei nossos atletas, porque eles se empenharam muito”, afirmou o treinador do clube da capital italiana, buscando dar confiança ao seu elenco.

Quem avançar no duelo entre Inter e Lazio encara, na semifinal, o vencedor do confronto entre Roma e Cesena, que se enfrentam na quarta-feira, às 18 horas (de Brasília). Na outra chave, já está definido o encontro entre Juventus e Napoli, valendo uma vaga na decisão.