Pela Copa da Liga, Mourinho e Guardiola farão clássico de Manchester

Depois de vencerem o Northampton e o Swansea, respectivamente, United e City irão fazer o clássico da cidade de Manchester na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O sorteio da próxima fase da competição aconteceu logo após o término dos jogos desta quarta-feira e não deu vida fácil aos grandes da Inglaterra.

Quase um mês e meio depois de ter vencido o clássico no Campeonato Inglês, Guardiola terá um novo encontro com Mourinho. Na primeira vez que se enfrentarão na Inglaterra, o City foi superior e saiu com o triunfo por 2 a 1, acabando com o bom início de temporada do United e jogando os rivais em uma sequência de três derrotas seguidas.

Além do dérbi de Manchester, outro jogo interessante será entre Liverpool e Tottenham. O time de Klopp vem engranando na temporada e terá pela frente os comandados de Pochettino, que terminou o último Campeonato Inglês na terceira colocação. O Chelsea também deverá ter dificuldades para superar o rival londrino West Ham, que fez boa temporada no último ano e deve buscar a vaga.

Todos os confrontos da quarta rodada da Copa da Liga serão disputados no dia 24 de outubro, uma quarta-feira. O campeonato é disputado no formato mata-mata com jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida vai para a prorrogação e, na persistência do resultado, para os pênaltis em seguida.

Confira todos os confrontos da 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa:

West Ham – Chelsea

Manchester United – Manchester City

Arsenal – Reading

Liverpool – Tottenham

Bristol City – Hull City

Leeds – Norwich

Newcastle – Preston

Southampton – Sunderland

