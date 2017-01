Pato passa por exames médicos e já veste camiseta de clube chinês

O atacante Alexandre Pato passou por exames médicos neste sábado e vestiu a camiseta de treino do Tianjin Quanjian, da China. Uma foto divulgada nas redes sociais mostra o brasileiro se exercitando em uma bicicleta ergométrica na capital italiana Roma, onde seu novo clube realiza pré-temporada.

O Tianjin Quanjian, comandado pelo italiano Fabio Cannavaro, pagará aproximadamente 18 milhões de euros (R$ 60,5 milhões na cotação atual) para tirar o atacante do Villarreal. O brasileiro foi liberado pelo clube espanhol e não participou da vitória por 2 a 0 contra o Granada, na manhã deste sábado.

Pato está com 27 anos e havia se transferido para o Villarreal em julho do ano passado. Ele tinha passado por um empréstimo de pouco brilho pelo Chelsea e não contava com prestígio para defender o Corinthians, à época dono dos seus direitos.

Em meio ao imbróglio com o Timão, o brasileiro rejeitou uma transferência ao futebol chinês por considerar que tinha mercado no futebol europeu. O atacante fez 24 partidas pelo Villarreal – 19 como titular – e marcou seis gols.

O Tianjin Quanjian é o clube que apostou na contratação de Vanderlei Luxemburgo para subir à primeira divisão da China – o técnico foi demitido após uma série de resultados ruins. O acesso foi alcançado com o italiano Cannavaro no comando.

Também fizeram parte do time os brasileiros Jadson, Luis Fabiano e Geuvânio. Somente o ex-atacante do Santos segue no elenco que disputará a elite chinesa nesta temporada.