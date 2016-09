Para celebrar títulos continentais, Chile propõe amistoso contra Portugal

Next

O presidente da Federação Chilena de Futebol, Arturo Salah, enviou carta ao vice-presidente da Uefa, o espanhol Angel María Villar, sugerindo um amistoso entre os campeões da Copa América de 2016, o Chile, e os vencedores da Euro, a seleção portuguesa.

A partida seria comemorativa pelas conquistas, e o dirigente sul-americano propôs a China como sede, por se tratar de um país neutro. A única questão pendente seria a data do confronto entre as equipes.

A sugestão de Salah é realizar a partida no dia 11 de junho de 2017. O problema é que Portugal tem um jogo marcado contra a Letônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no dia 9, na Europa. Assim, seria impossível chegar na Ásia para atuar 48 horas depois.

Para que a comemoração aconteça nesta data, a Uefa teria de remarcar o duelo oficial, o que pode ser difícil, por conta da necessidade de essas partidas serem em data Fifa.

O Chile foi campeão da Copa América superando a Argentina na final. Após 0 a 0 no tempo normal, o time de Juan Antonio Pizzi venceu nos pênaltis, erguendo o troféu nos Estados Unidos.

Portugal, por sua vez, surpreendeu ao conquistar a Eurocopa. Na decisão, o time de Cristiano Ronaldo superou a anfitriã França, com gol de Éder, já na prorrogação.

