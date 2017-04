Oscar perde dois pênaltis e sua equipe acaba derrotada na Liga da Ásia

Os brasileiros foram decisivos na quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia realizada nesta terça-feira. Porém, o principal destaque foi negativo. O brasileiro Oscar acabou desperdiçando duas penalidades no segundo tempo e viu o seu time, o Shanghai SIPG, perder por 1 a 0 para o Urawa Red-JAP. O único gol da partida foi anotado por Rafael Silva, ex-atacante do Coritiba.

Após a equipe da casa abrir o placar na metade do primeiro tempo, o Shanghai SIPG foi ao ataque em busca do empate. Com o desfalque de Hulk, devido a uma lesão no joelho sofrida na última partida do campeonato nacional, Oscar ficou com a responsabilidade da cobrança da penalidade, que ele e mesmo sofreu na segunda etapa, e acabou parando numa boa defesa do goleiro adversário. Pouco depois, o brasileiro teve outra oportunidade, resolveu mudar a maneira de finalizar, acabou chutando com muita força, e a bola passou por cima do gol.

A derrota fez com que a equipe de Oscar, Hulk e Elkson perdesse a liderança do grupo 6 da competição para o próprio Urawa Red, que possuí melhor saldo que o time chinês. A outra partida do grupo foi o encontro entre FC Seoul-KOR e Western Sydney Wanders-AUS. A equipe coreana acabou vitoriosa pelo placar de 3 a 2 e somou os três primeiros pontos no torneio, igualando com a pontuação dos australianos.

Se Oscar não conseguiu brilhar na rodada, outros brasileiros foram importantes para que sua equipe conseguisse a classificação com duas rodadas de antecedência. Alex Teixeira e Ramires conduziram o Jiangsu Suning-CHI para a quarta vitória em quatro jogos na competição. A vítima da vez foi o Gamba Osaka-JAP, que acabou derrotado fora de casa por 3 a 0.

O primeiro gol foi feito por Alex Teixeira – o ex-Vasco fez uma linda jogada individual e abriu o placar logo aos 3 minutos. Aos 7, Ramires recebeu bom dentro da área e apenas tirou do goleiro. Ainda no primeiro tempo, Jeong Ho Hong fez o terceiro para o time da casa e deu número finais a partida.