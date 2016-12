Oferta da China pode fazer de Rooney o jogador mais bem pago do mundo

Depois de tirar o meia brasileiro Oscar da Inglaterra, o futebol chinês buscará fazer o mesmo com o atacante Wayne Rooney, do Manchester United. De acordo com o jornal britânico Mirror, o Guangzhou Evergrande e o Beijing Guoan preparam suas ofertas para seduzir o capitão dos Diabos Vermelhos no próximo verão europeu (a partir de junho de 2017).

Rooney receberia na China a cifra de 700 mil libras esterlinas por semana (cerca de R$ 2,8 milhões), o que o tornaria o jogador de futebol mais bem pago do mundo, posto atualmente ocupado por Oscar, que trocou o Chelsea pelo Shanghai SIPG para receber R$ 1,6 milhão a cada sete dias, segundo lista publicada pelo jornal britânico.

Nem se Carlos Tevez, do Boca Juniors, confirmar o acerto com o Shanghai Shenua, também da China, Wayne Rooney seria superado. Isso porque o argentino ganharia aproximadamente R$ 350 mil a menos que o inglês.

Com 31 anos, Rooney foi revelado pelo Everton, clube da cidade de Liverpool, mas ganhou projeção mundial no Manchester United, equipe pela qual defendeu nas últimas 14 temporadas. No Campeonato Inglês 2016/2017, os Diabos Vermelhos realizam campanha modesta, na sexta posição, com 30 pontos, 13 a menos que o líder Chelsea.