Morata diz que Real recusou oferta de R$ 253 milhões do Chelsea

Next

Vídeos destaque Acompanhe as novidades dos clubes paulistas nesta quarta-feira

Tênis Superada no ranking, Serena não perde a pose nas redes sociais

O atacante Alvaro Morata afirmou nesta quarta-feira que o Real Madrid recusou uma proposta de R$ 253 milhões do Chelsea, da Inglaterra. Em entrevista ao jornal alemão Bild elogiou os Blues, mas afirmou que no momento só pensa no clube espanhol.

“O Chelsea foi a equipe que mais mostrou interesse. O treinador Bruno Conte me levou para a Juventus. Foi uma oferta muito boa, teria me transformado no jogador espanhol mais caro da história”, lembrou Morata.

O jogador, que resolveu continuar no Real Madrid, conta com seis partidas realizadas e dois gols marcados. O atacante, que entrou no segundo tempo da estreia dos Galácticos na Liga dos Campeões, contra o Sporting, acabou marcando o gol que deu a vitória por 2 a 1, de virada, para os espanhóis.

“O Chelsea é um grande clube, mas o Madrid me disse que contava comigo, e esse sempre foi o meu sonho, é algo que não tem como superar’, declarou.

Recomendado para você