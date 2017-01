Monaco sofre, mas vence nos pênaltis e avança às semis da Copa da Liga

O Monaco visitou o Sochaux nesta terça-feira, no Stade Auguste Bonal, e sofreu para garantir vaga nas semifinais da Copa da Liga Francesa. Apesar de enfrentar uma equipe da segunda divisão da França, o atual vice-líder do Campeonato Francês conseguiu a classificação apenas nas cobranças de pênalti, vencendo por 4 a 3 após um empate em 1 a 1 no tempo normal.

O Sochaux abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Após recuperação de bola no campo de ataque, Karanovic tocou para Andriatsima dentro da área. O atacante fez o domínio e só teve o trabalho de tirar do goleiro para fazer o primeiro dos mandantes.

O Monaco, porém, não desistiu do jogo e, após muita insistência, conseguiu chegar ao empate. Aos 38 minutos do segundo tempo, João Moutinho recebeu um passe de Carillo e soltou uma bomba no ângulo para marcar um golaço e deixar tudo igual, levando a decisão para os pênaltis.

A disputa das penalidades começou equilibrada, até que Marco Ilaimaharitra desperdiçou a terceira cobrança do Sochaux. Apesar de precisar somente fazer sua parte, o Monaco ainda perdeu seu quinto chute com Carillo. No entanto, Moussa Sao foi para a marca da cal logo em seguida e também perdeu a oportunidade, garantindo ao Monaco uma vaga heroica para as semifinais da Copa da Liga Francesa.

Com a classificação garantida, o Monaco segue na briga pelo bicampeonato e espera agora a definição dos outros jogos das quartas de final para conhecer o seu adversário. A competição tem o Nancy com a vaga já assegurada e ainda conta com dois duelos a serem realizados nesta quarta-feira. Em um dos confrontos, o Bordeaux irá receber o Guingamp, no Estádio Matmut Atlantique. Já na partida que encerra esta fase, o Paris Saint-Germain recebe o Metz, no Parc des Princes.

Nancy bate o Nantes e avança – Um pouco mais cedo, o Nancy visitou o Nantes, no Stade de la Beaujoire, e mesmo atuando fora de casa conseguiu sair com a classificação, vencendo pelo placar de 2 a 0.

O primeiro gol do Nancy foi marcado por Maurice Dalé, aos 31 minutos do primeiro tempo. O gol que definiu a vaga dos visitantes saiu também na etapa inicial, com Jeoffrey Cuffaut balançando as redes aos 48 minutos e carimbando a vaga da equipe para as semifinais da Copa da Liga Francesa. O time da região nordeste da França vai em busca do bicampeonato da competição.