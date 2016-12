Luis Enrique projeta 2017 do Barcelona e diz não ter pressa para renovar

Enquanto descansa no período de festas de fim de ano, o técnico do Barcelona, Luis Enrique, projeta 2017 e seu futuro no clube catalão, com o qual negocia sua renovação neste momento.

“Não tenho nenhuma dúvida de que estou no melhor clube, com os melhores jogadores e, principalmente, com minha família”, afirmou o treinador à Barça TV, que por enquanto publicou apenas um trecho da entrevista.

Sobre sua continuidade e prorrogação do vínculo com o Barcelona, Luis Enrique não tem pressa para resolver a questão. “Temos tempo, o clube se mantém ao meu lado e seguiremos planejando o futuro focado no presente. Sei que se não estiver aqui não estarei em nenhuma parte”, explicou o asturiano, que tem contrato até o fim da temporada 2016/2017.

Durante a entrevista, o técnico também analisa os desafios apresentados na sequência do Campeonato Espanhol, que terá sua próxima rodada apenas em 2017.

“Na Liga, estamos em desvantagem em relação ao líder, mas com o claro objetivo de nos aproximar, e eu acho que podemos reverter a situação”, concluiu o treinador de 46 anos.

Passadas 16 rodadas do Espanhol, o Barcelona ocupa a segunda colocação, com 34 pontos, três a menos que o líder Real Madrid, que ainda tem um jogo a menos. O time catalão volta a campo no dia 8 de janeiro, um domingo, às 17h45 (de Brasília), para enfrentar o Villarreal fora de casa.