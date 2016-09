Kiev é escolhida como sede da final da Liga dos Campeões 2017/18

Next

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que a Ucrânia sediará a final da Liga dos Campeões 2017/18. Ignorando os conflitos entre o país e a Rússia, que receberá a Copa do Mundo poucas semanas depois, a entidade máxima do futebol europeu escolheu o estádio olímpico de Kiev como palco da grande decisão da principal competição de clubes do Velho Continente.

O complexo esportivo, mantido pelo Governo ucraniano, tem capacidade para 68 mil pessoas e tem a partida decisiva da próxima edição da Champions já marcada para 26 de maio de 2018.

Nem a tensão entre os países-sedes dos principais confrontos do ano, depois da anexação da Crimeia pelos russos, muito menos o fato de a empresa de energia russa Gazprom patrocinar a Uefa, foram capazes de impedir a decisão. A instituição, que vinha evitando o sorteio de equipes da Rússia e da Ucrânia em suas competições desde 2014, também definiu o Estádio Lillekula, em Tallinn, capital da Estônia e que possui capacidade para 10 mil torcedores, como palco da Supercopa – torneio que envolve os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Já a sede da final Euro League 2018 ainda não foi definida, embora a cidade francesa de Lyon apareça como a principal favorita. A escolha deve ser oficializada nos próximos dias.

