Italiano pode substituir Felipão na China e ser o mais bem pago do mundo

O técnico multi-campão Marcello Lippi pode estar com malas prontas para retornar à China e de quebra ser o treinador mais bem pago do mundo. O jornal italiano Corriere dello Sport noticiou que o comandante do tetra campeonato mundial com a Itália, em 2006, pode voltar a defender o Guangzhou Evergrande, atualmente dirigido por Luiz Felipe Scolari.

Ainda de acordo com a publicação do tabloide, a contratação de Lippi desbancaria o salário do atual técnico do Manchester City, Pep Guardiola, de 17,7 milhões de euro por temporada, sendo o maior valor pago por um treinador no mundo. Pelo Guangzhou, que é defendido por Paulinho e Ricardo Goulart, ele foi tricampeão nacional, entre 2012 e 2014, e ainda conquistou o título da Liga dos Campeões Asiáticas, em 2013.

Especulado no Milan no começo da temporada, o treinador de 68 anos, campeão da Champions com a Juventus, em 1996, declarou recentemente que não descartaria a hipótese de voltar a atuar pelo futebol chinês.

“Sim, é verdade. Eu aproveitei meu tempo na China… foi um desafio animador”, afirmou.

Com uma currículo irrepreensível, no que diz respeito às taças conquistadas, Lippi ainda foi o primeiro a sagrar-se campão comandando uma equipe vencedora da Champions tanto da edição europeia, com a Juve, quanto da edição asiática, à frente do Guangzhou.

