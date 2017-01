Inter vence de virada e dorme na quinta colocação do Italiano

A Inter de Milão recebeu a visita do Chievo e quase se complicou diante de sua torcida. Jogando no Giuseppe Meazza, a equipe de Milão saiu atrás do placar, mas conseguiu se impor e vencer por 3 a 1, mantendo a quinta colocação do Campeonato Italiano.

O atacante Icardi comandou a virada milanesa ao anotar dois gols e participar do terceiro. Com a vitória, a Inter chegou a 36 pontos e ultrapassou o arquirrival Milan, ocupando a quinta colocação. No entanto, ainda podendo ser ultrapassado até o final da rodada 20 do Italiano.

O jogo – Com o atacante brasileiro Gabigol no banco de reservas, a Inter de Milão começou pressionando o adversário. Depois de cruzamento de Perisic, Icardi subiu mais alto que o zagueiro e testou para fora. Enquanto isso, o Chievo se defendia e apostava nos contra-ataques.

Em mais uma jogada de linha de fundo, Ansaldi cruzou para Icardi, que cabeceou e mandou a bola por cima do travessão, levando perigo. Jogando com um ataque muito rápido, o time de Milão quase abriu o placar aos 18 minutos. Gagliardini passou por dois marcadores e chutou rasteiro, mas viu o goleiro Sorrentino defender bem.

Em dois lances parecidos, o meia Candreva arriscou de fora de área e quase surpreendeu o Chievo, que contava com Sorrentino garantindo a igualdade. Quando parecia que seria a Inter que abriria o placar, o Chievo foi ao ataque pela primeira vez e surpreendeu a todos no Meazza. Em cobrança de escanteio, o experiente Pellissier desviou de perna direita e estufou as redes: 1 a 0.

Depois de sofrer o gol, a Inter voltou a pressionar, mas parava nas boas defesas de Sorrentino. No entanto, o goleiro, que tanto brilhou na primeira etapa, não conseguiu realizar mais milagres na segunda etapa.

Aos 23 minutos, começou a virada da Inter de Milão. Em mais um cruzamento de Candreva, o atacante Icardi se antecipou ao zagueiro e, de carrinho, desviou para empatar a partida.

Depois de tanto pressionar, a Inter chegava fácil ao ataque e caprichava nas finalizações. Depois de jogada de Perisic, Icardi pegou a bola na entrada da área, passou por dois marcadores e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Sorrentino: 2 a 1.

Já nos acréscimos da partida, a Inter ampliou e sacramentou a vitória. Após vacilo da zaga do Chievo, Palacio recuperou a bola e rolou para Éder, que chutou de primeira e mandou no canto direito.