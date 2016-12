Infantino fala em “transparência” e aprova testes de vídeo no Mundial

Encarregado de presidir a Fifa após a saída de Joseph Blatter, envolvido em um escândalo de corrupção, Gianni Infantino aposta na transparência para tentar melhorar a imagem da entidade. Dez meses após assumir o cargo, além de garantir a saúde da organização, ele disse aprovar os recentes testes de vídeo feitos no Mundial.

“A Fifa é uma entidade forte, tanto do ponto de vista econômico quanto de processos e normas internas. É uma organização transparente. A partir de agora, vai se saber de onde chega o dinheiro e para onde vai, como recebemos e no que gastamos. Somos abertos e transparentes. Essa é a base para tudo na Fifa”, disse Infantino ao Marca.

Durante a entrevista ao jornal espanhol, o dirigente suíço repetiu algumas vezes o conceito de transparência. Na visão de Infantino, o uso de vídeo para decidir lances polêmicos durante as partidas está inserido no projeto de melhorar a imagem do futebol após seguidos casos de corrupção.

“Meu objetivo como presidente deve ser a transparência e a honestidade não apenas nas contas e processos, mas também no que acontece no gramado. Hoje, em 2016, em poucos segundos todo o mundo sabe se o árbitro errou ou não. O único que não sabe é o árbitro”, observou.

O uso de vídeo por parte da arbitragem foi testado durante a última edição do Mundial de Clubes, disputado no Japão e vencido pelo Real Madrid. As partidas foram marcadas por polêmicas e confusões, mas Gianni Infantino aprovou a experiência com o novo recurso.

“Foram positivas, sem dúvida. Aprendemos muito, porque nada é melhor do que a competição para testar. Nos amistosos, é diferente. Na teoria, também”, afirmou o presidente da Fifa, minimizando as confusões protagonizadas pelos árbitros em campo.

“Todas as decisões importantes tomadas foram corretas e só em uma foi necessário mudar. Todos que pensavam que a polêmica acabaria estão equivocados. Como podem ver, as polêmicas continuam. Podem ficar tranquilos. O que com certeza haverá é menos erros dos árbitros”, completou.