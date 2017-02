Hamsik e Mertens dão show e Napoli vence Bologna por 7 a 1

A vitória do Napoli neste sábado, em jogo que abre a 23ª rodada do Campeonato Italiano, remete, instantaneamente, à Copa do Mundo do Brasil: jogando fora de casa, assim como a Alemanha em 2014, a equipe venceu o Bologna por 7 a 1 e assumiu a vice-liderança da competição. Mertens e Hamsik se destacaram com três gols cada.

Aos sete minutos do primeiro tempo, o Napoli já vencia por 2 a 0, gols de Hamsik e Insigne. Logo após o goleiro Pepe Reina defender um pênalti cometido por Callejón, Mertens fez o primeiro, de falta, viu Torosidis descontar e marcou seu segundo. As equipes foram ao vestiário com o placar marcando 4 a 1 aos visitantes.

Na segunda etapa, o time do técnico Maurizio Sarri não diminuiu o ritmo. Hamsik fez dois e Mertens, não satisfeito, armou bela jogada individual nos minutos finais e assinalou o gol que “marca” a partida pelo resultado. O belga fez questão de levar a bola com ele, como recordação, ao final da partida.

Agora, com 48 pontos em 23 jogos, o Napoli torce por tropeço da Juventus, que tem 51 em 21 jogos, neste domingo, quando a equipe entra em campo contra a Inter de Milão. Já o Bologna ocupa a décima quinta posição do torneio, com 27 pontos.