França tem choque de líderes no Principado; PSG pode “tirar proveito”

Um choque de líderes é a principal atração da 23ª rodada do Campeonato Francês, que será disputado neste sábado, às 14h (de Brasília). Isso porque Monaco e Nice, que dividem a ponta da tabela de classificação com 49 pontos conquistados, fazem o clássico regional no Estádio Louis II, no Principado de Mônaco.

Na visão dos visitantes, a partida pode ser considerada uma decisão. “Trata-se do chamado jogo de seis pontos, pois você ganha e impede que seu adversário suba na tabela de classificação. Porém, não podemos acreditar que seremos campeões se vencermos e nem vermos tudo perdido caso um mau resultado venha a acontecer. O importante é que estamos bem preparados”, disse o atacante italiano Mario Balotelli, um dos destaques do Nice.

Já o discurso no Monaco visa minimizar a pressão. “Vamos mais devagar no quesito decisão, pois não teremos nenhuma taça em jogo. Vamos tratar como um jogo de três pontos muito importante, como todos nos duelos em que cruzamos contra rivais que estão na parte de cima da tabela de classificação”, analisou o português Leonardo Jardim, treinador do Monaco.

Mais tarde, às 17h, o terceiro colocado com 46 pontos entra em campo disposto a tirar proveito do choque entre os líderes. O Paris Saint-Germain, na condição de visitante, encara o Dijon, que tem 24 pontos e flerta com a zona de rebaixamento.

Confira os jogos deste final de semana pelo Campeonato Francês (horário de Brasília):

Sábado

14h00 Monaco x Nice

17h00 Dijon x Paris Saint-Germain

17h00 Bordeaux x Rennes

17h00 Guingamp x Caen

17h00 Lille x Lorient

17h00 Montpellier x Bastia

Domingo

12h Toulouse x Angers

14h Nantes x Nancy

18h Saint-Étienne x Lyon