Coutinho brilha, Liverpool vence fácil e avança na Copa da Liga

Pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool venceu o Derby County por 3 a 0, no Estádio iPro. O maior destaque da partida foi o brasileiro Philippe Coutinho, que deu duas assistências e ainda marcou um gol. Com o resultado, os reds passam adiante na classificação.

O Liverpool saiu na frente aos 24 minutos, em cobrança de escanteio de Coutinho que Klavan completou. Já na segunda etapa, aos 4, foi a vez do próprio Coutinho marcar o seu gol após passe de Firmino. Cinco minutos depois, Origi recebeu do camisa 10 e fechou o placar.

Garantido na quarta rodada da competição, os reds aguardam o sorteio para a quarta rodada, que será na próxima quarta-feira, para descobrir quem será o próximo adversário. Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool já voltará a entrar em campo, no próximo sábado para enfrentar o Hull City.

O jogo – Desde o primeiro minuto, o Liverpool assumiu total controle do confronto, mal deixando o adversário passar do meio do campo. Aos 7 minutos, Firmino avançou com a bola e arriscou da entrada da área um chute com curva em direção ao ângulo, mas apenas resvala a trave e vai para a linha de fundo.

Aos 24 minutos, os reds conseguiram abrir o placar. Coutinho cobrou escanteio na pequena área, a zaga falhou feio e a bola sobrou para Klavan empurrar para as redes. Com bom entrosamento, Coutinho e Firmino faziam uma boa apresentação e ganhavam todas da defesa adversária.

Antes de descer para os vestiários, Origi ainda testou Mitchell. Da entrada da área, o atacante belga resolveu arriscar e o goleiro espalmou o perigo para longe.

Na volta para a segunda etapa, o Liverpool já decidiu de vez o confronto em poucos minutos. Aos 4, Firmino encontrou espaço na marcação para dar um grande passe para Coutinho. O camisa 10 invadiu a área e tocou rasteiro no cantinho do goleiro.

Cinco minutos depois, aos 9, os visitantes ampliaram a vantagem. Coutinho ficou com a bola no meio do campo e achou uma ótima enfiada para Origi sair livre dentro da área. Sem pestanejar, o belga ajeitou a bola e acertou um chute alto direto nas redes.

Com o resultado já definido, Klopp aproveitou para realizar as suas três substituições para poupar o elenco. Ainda assim, o Liverpool seguiu melhor. Aos 25, Moreno avançou firme pela lateral esquerda, mas errou o chute e mandou longe.

Nos últimos 15 minutos, a intensidade da partida diminuiu muito. Os dois times apenas esperaram o árbitro apitar o fim do confronto.

